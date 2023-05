Une occasion historique pour la Castellinoise

Ce jeudi, la Castellinoise disputera la finale de la coupe de Belgique. L’occasion est belle de marquer l’histoire du club. L’adversaire du jour, ce sera Diest, champion de Belgique en titre. "Oui mais en championnat, nous menions 3-2 et 10-6 à la belle du dernier match. Nous ne sommes pas parvenus à conclure mais nous savons que c’est possible, rappelle Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Et puis il y a un double en coupe qui peut peser sur le verdict final. Dans cet exercice, Thibaut Darcis et Valentin Piéraert ont l’habitude de jouer ensemble. Ils étaient d’ailleurs sur le podium des championnats de Belgique."