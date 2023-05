"Un honneur d’avoir Cian"

Malgré la concurrence du Tour d’Italie ou des Quatre Jours de Dunkerque, il y aura un joli plateau, ce jeudi, sur le Circuit de Charleroi Wallonie. Avec plusieurs grands noms du cyclisme international. "Nous avons quand même deux coureurs au départ qui ont terminé deuxième de Paris-Roubaix, avec Nils Politt et Florian Vermeersch", commente l’ancien pro Walter Dalgal, qui fait partie du comité d’organisation et a notamment dessiné le parcours de la course disputée entre Charleroi et Mont-sur-Marchienne. "Il y a des costauds au départ, comme l’ancien champion d’Europe Giacomo Nizzolo, qui vient de gagner le Tro Bro Leon devant Arnaud De Lie. Axel Zingle, deuxième l’an passé de notre course, sera aussi dans le coup."