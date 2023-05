Au lendemain du cross-triathlon de l’ATCC à Marcinelle, les adeptes du triple effort avaient un deuxième rendez-vous important, à Fleurus cette fois, treize ans après la dernière édition. Ce grand retour, on le devait à la Ville de Fleurus et au club de Fleurus Athlétisme. Deux triathlons de même distance (sprint) en deux jours dans une même région, c’est inédit. Mais les parcours étaient considérablement différents puisque dimanche les circuits de vélo et de running se faisaient exclusivement sur route et non dans des bois et sentiers. Ils étaient 116 à avoir validé leur bulletin de participation.

Les distances étaient de 500 mètres en natation, dans la piscine jouxtant le stade, de 27 km à vélo et de 5,5 km à pied. C’est le Ransartois Michaël Gillain qui s’est imposé juste devant Lucas Dal. Les deux ont excellé dans leur discipline favorite. Ex-champion de Belgique de natation, Lucas avait logiquement une belle avance à la sortie de l’eau. Mais Michaël est progressivement revenu sur lui et a fait la différence à pied. "J’ai toujours beaucoup de mal en natation, raconte Michaël. J’ai dû être le 4e ou 5e à sortir de la piscine. J’ai par contre plutôt bien roulé à vélo, ce qui m’a permis de me rapprocher considérablement de Lucas, puis je l’ai dépassé après 500 mètres à pied."

Le Ransartois commence ainsi sa saison par une victoire. "C’est toujours bon à prendre ! Je peux enfin me livrer totalement puisque je ne suis plus blessé. Ma vraie dernière saison date tout de même de 2019… Je retrouve petit à petit de bonnes sensations, ce qui est de bon augure pour la suite. Un triathlon comme celui-ci est idéal pour se remettre dans le bain. J’envisage de faire un demi prochainement en Allemagne."

Pour Lucas, la course a été conforme à ses attentes. "À vélo et à pied, Michaël est meilleur que moi. Du coup, au moment d’entamer le circuit running, j’ai préféré temporiser. Gros point positif: j’ai très bien roulé. J’étais tout le temps devant tout seul. J’ai aussi remarqué que je devais aussi m’améliorer à pied si je veux être encore plus compétitif."

Benjamin Barbier dans le top 10

Comme Michaël Gillain, Benjamin Barbier s’est surtout fait connaître en running. Il s’adonne désormais totalement au triple effort. Dimanche, il s’est classé en 8e position. "Je m’estime encore novice vu que je n’entame que ma deuxième saison. L’an passé, je n’ai fait que trois triathlons. Mon gros problème se situe au niveau de la natation étant donné que je ne m’y entraîne jamais. C’est de ma faute ! Il faudrait que je me force à aller à la piscine deux à trois fois par semaine. À vélo, ça va encore. Quant à la course à pied, c’est évidemment mon point fort. J’avais les jambes lourdes au moment de m’élancer mais elle m’a permis de remonter quelques concurrents." Chez les dames, Nathalie Lecat a devancé Aurore Terwagne pour seulement 8 secondes.

Sophie Ruban a fait l’enchaînement

Sophie Ruban, troisième athlète féminine à l’arrivée, n’a pas eu peur d’enchaîner les triathlons de Charleroi et de Fleurus. «En faire deux en un seul week-end, c’est évidemment une grande première pour moi, souligne Sophie. J’avoue être un peu fatiguée mais j’avais envie de découvrir cette nouvelle épreuve à Fleurus. Et puis, j’ai été bien préparée et encadrée par les entraîneurs et les autres athlètes de l’ATCC. De plus, les parcours étaient complètement différents donc il n’y a pas eu la moindre lassitude.» Championne francophone de cross-triathlon l’an dernier, Sophie Ruban a terminé vice-championne, samedi au Centre de Délassement de Marcinelle. Mais pas de quoi prendre la grosse tête, loin de là : «Mon point faible est le vélo, juge-t-elle. Quant à mon point fort, j’estime ne pas en avoir…»

Les podiums à Fleurus

HOMMES

1. Michaël Gillain 1h07’38 ;

2. Lucas Dal 1h08’47 ;

3. Yanis Van Waetermeulen 1h10’29.

FEMMES

1. Nathalie Lecat 1h25’21 ;

2. Aurore Terwagne 1h25’29 ;

3. Sophie Ruban 1h29’01.

Les classements complets de l’épreuve sont à retrouver sur www.chronorace.be