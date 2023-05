Encore deux finales pour Carolo Foot

Les Carolos devront réitérer la même performance que dimanche dernier. "Nous nous attendons au même type de match. C’est très costaud, c’est physique et ce sera une bataille. Nous avions vécu un scénario idéal la semaine passée en tenant le zéro derrière et en marquant sur un de nos temps forts. Il va falloir être de nouveau généreux dans les efforts et très fort mentalement. Nous avons un très long déplacement et nous savons qu’ils ont pas mal de supporters, ce sont des paramètres à gérer. Nous espérons que Molenbaix B viendra nous supporter comme ils nous l’ont dit dimanche pour contrebalancer un peu…"