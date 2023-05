Balle pelote: Acoz sous pression

Le premier rendez-vous est programmé ce jeudi à Galmaarden. Les Brabançons flamands n’ont qu’un succès à leur actif. Occasion à prendre ? Sur le papier assurément. Les Coquis restent sur deux succès à la maison. Le seul déplacement effectué, à Mont-Gauthier, avait laissé un goût de trop peu (13-7). Mais pour rester dans la course à la quatrième place, ce qui est toujours le cas actuellement, il ne faut plus trop gaspiller. Face à Tourpes et Ogy, les Orangés ont laissé filer la troisième unité. De plus, le rendement de Galmaarden dépend souvent du rendement d’Antoine Hazard. Or, le cousin des footeux que l’on sait a gardé une légère amertume à propos de son éviction de Moncheret. Les Gerpinnois sont prévenus. Dans la foulée, samedi, Acoz disputera un second tour de Coupe plutôt délicat. Les poulains du président Charlier devront se surpasser pour arracher la qualification pour leur semaine finale. Ils sont en effet attendus à Baasrode. Les Termondois ont rajeuni les cadres. Ils restent toutefois difficiles à prendre, surtout sur le Molenberg. Enfin, dimanche en championnat, le hasard du calendrier voit les Carolos accueillir… Baasrode !