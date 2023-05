Pas de montée pour les Ransartois

Les joueurs et le staff technique, dont l’objectif était d’accrocher ces play-off, auront affiché un bel état d’esprit tout au long de la saison et auront fait vibrer leurs supporters jusqu’au bout ! Ils devraient retrouver la saison prochaine en Promotion le Sporting de Mont-sur-Marchienne qui fera l’ascenseur. Les Mont-sur-Marchiennois ont perdu 19-30 samedi à domicile contre Tubize, leur sixième défaite en autant de matchs dans les play-down. Il leur reste deux matchs à jouer: à Eupen le 28 mai et à domicile contre l’Entente du centre le 3 juin.