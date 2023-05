Les Fleurusiens montent à l’échelon supérieur

Le club a aligné 42 athlètes qui auront tous, à des degrés divers, apporté leur pierre à l’édifice: Lisa Martin-Launoy, Oumy Léonard, Louis Garcia, Ronan Pierre, Louise Lorsignol, Coline et Chloé Chevalier, Alix et Mael Albertuccio, Noah Delatte, Coline Balteau, Diego Somaschini, Constant Nemery, Elsa Chintinne, Marion Valmorbida, Gilles Marchal, Nicolas Colonval, Janna Van Kerckhoven, Thibaut Bogaerts, Antonin Dewinck, Lou Desmedt, Anaelle Anciaux, Lena Messina, Vincent Vercleven, Teerohn Legrand, Nicolas Imprugas, Laure Thys, Alice Denis, Noémie et Margot Somville, Lucie Degimbe, Sofia Atudosiei, Célia Oby, Zoé Leyssens, Clémence Granville, Hanaé Beaufays, Augustin Bedynek, Mathieu Lambert, Héloïse Werpin, Mathys Macaigne, Baptiste Da Ré et enfin Flavio Sartori. "En dehors des performances, il faut souligner l’implication de tout le club puisque, au vu du peu d’équipes, il a été évoqué plusieurs fois de nous envoyer à Malmédy où avait lieu également l’intercercles de D5, commente la responsable communication Coline Balteau. Or, on tenait vraiment à organiser notre division ! On a fourni dix officiels environ, au lieu des trois obligatoires. Les juge-arbitres ont fait un gros boulot en amont !"

Le CRAC se maintient, l’UAC descend

Deux autres clubs étaient concernés par ces intercercles mixtes. Ainsi le CRAC et l’UAC étaient à Ciney pour le championnat de la division 4. En terminant 5e sur les six équipes engagées, le CRAC, emmené par ses porte-drapeaux Thomas Carmoy et Kezia Panzica, est parvenu à se maintenir de justesse, ce qui était l’objectif prioritaire. Parmi les athlètes alignés, certains ont battu un de leurs records personnels (Anaïs Yernaux sur 800 m, Carolyne Legrand au javelot, Corinne Dick au disque, Guillaume sablon sur 400 m, Maxime Ippoliti sur 800 m, Gabriel Dumont, Ludovic Lombart et Massinissa Bennacer sur 100 m haies).

La dernière équipe de cette D4 est malheureusement l’UAC qui se voit ainsi relégué à l’échelon inférieur malgré quelques très bonnes performances et la motivation des athlètes présents.

La prochaine compétition intercercles est prévue le 2 juin. Seront concernés les cadets-scolaires du CRAC (D3), de l’UAC et de Fleurus (D4).