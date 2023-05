La fin de saison est proche pour l'Olympic de Charleroi, en Nationale 1

Les Dogues ont tout vécu lors de la réception d’OHL B. "Cette soirée est à l’image de notre saison", philosophe Xavier Robert. "Nous avions eu souvent des matchs en main sans parvenir à être dangereux. Nous nous faisons punir derrière et nous devons courir après le score. Ce troisième but a rendu encore plus compliqué les choses mais juste avant l’arrêt du match, il y a ce penalty que nous ratons mais nous avons les moyens même à dix contre onze à 1-3." Si la fin du championnat est compliquée dans les chiffres, la vision d’ensemble est à bien plus long terme. "Cette saison fait partie d’un projet. Cela ne se termine pas sur la première année. C’est simplement un tremplin pour l’année prochaine." Les Carolos ont encore un déplacement à effectuer. "Ce sera contre une équipe de jeunes vendredi puisqu’ils ont demandé à avancer le match. Nous nous rendrons là-bas sans pression et en essayant de bien clôturer la saison. Ce sera peut-être le dernier match de la saison ou pas puisque nous ne savons pas ce qu’il adviendra du match contre OHL B." À ce sujet, aucune décision n’a encore été prise par la fédération. La logique voudrait que le résultat soit entériné puisqu’il n’y a plus aucun enjeu pour les deux formations.