EN IMAGES | Un cross-triathlon boueux mais ensoleillé à Marcinelle

Samedi, après plusieurs jours de pluie abondante, le soleil avait refait son apparition pour le plus plaisir (et soulagement) de toutes et tous: organisateurs, bénévoles et triathlètes. "C’est incroyable cette météo !, s’exclamait Damien Monnoyer, le maître d’œuvre de l’événement. Vendredi c’était vraiment la catastrophe pour tout mettre en place et ce samedi c’est presque l’été ! Mais qu’il fasse beau ou mauvais ne changeait pas grand-chose au niveau de la participation que nous savions conséquente via les pré-incriptions qui étaient au nombre de 400 ! Je ne pense pas que nous pourrions en accueillir beaucoup plus, vu la configuration du site."

La journée s’annonçait longue avec en matinée les épreuves pour Kids, Jeunes et Juniors suivies, l’après-midi, par le cross-triathlon découverte (400 m/9,5 km/3 km) et le sprint, le clou de l’événement: 750 m à la nage dans la piscine de Charleroi-les-Bains, 20 km en VTT (deux boucles) et 5 km à pied (deux boucles). Ce cross-triathlon, ouvert aux licenciés comme aux non-licenciés, délivrait les titres de champions de Belgique francophone.

Les pluies abondantes des jours précédents avaient rendu les circuits VTT et pédestre très gras et boueux. D’ailleurs, la plupart des concurrents qui étaient là l’an dernier ont été beaucoup moins vite. Les meilleurs du sprint ont ainsi mis entre 20 et 40 minutes en plus ! Le parcours des Kids a été légèrement modifié en dernière minute. "Nous ne voulions pas les écœurer en leur proposant un circuit trop difficile, l’objectif est d’assurer la promotion de la discipline auprès d’eux."

Des podiums pour des jeunes et moins jeunes régionaux

Dans l’épreuve reine du jour, Guillaume Grifgnée a renouvelé son titre francophone en s’imposant en 1 h 27. La Thudinienne Mandy Dammekens, ancienne membre de l’ATCC et récente championne du monde militaire, est fort logiquement la championne francophone des féminines (1 h 45) succédant ainsi à l’athlète de l’ATCC Sophie Ruban qui termine au pied du podium au scratc mais vice-championne. À noter aussi le top 10 de Esteban Erroyaux (Tri4Phil, 6e) et le top 20 de Damien Brenard (3T, 16e).

Sur l’épreuve Découverte (41 participants), c’est aussi un Liégeois qui a gagné: Florian Parthoens. Jolie performance pour Virginie Dehouck (ESM) qui termine 4e et première féminine. Emy Van Quaquebele (Tri4Phil) est 3e.

Quelques podiums aussi à signaler chez les jeunes: Tom Dambroise (Tri4Phil) et Isée Van Durme (ATCC), tous deux 3e des Jeunes A, Olivia Hainaut (Tri4Phil), 2e des Jeunes C, Audran Joris (Tri4Phil), 2e des Juniors, Mathys Pellisier (Q3T), 1er des Kids B, Alice Lambrechts (ATCC), 2e des Kids B, Ulysse Hainaut (Tri4Phil), 1er des Kids C, Tom Buelens (Plan Your Goal), 2e des Kids C.