PRESGAUX: Pierret et Vanderus ; D. Fouarge, J. Fouarge et Metens.

Les Farciennois n’étaient pas dans un grand jour au rectangle. Du coup, Presgaux s’accrochait grâce aux frères Fouarge. Après 0-2 et 4-2, les visiteurs rappliquaient à 4-4 et émergeaient in extremis au repos: 6-7. Le duel restait serré à la reprise: 7-7, 7-8 et 9-10. Presgaux s’octroyait une belle opportunité à 9-10 mais Pironchamps, le dos au mur, retrouvait ses esprits. À 12-10, Lecomte se blessait en servant mais cela n’empêchait pas les Sambriens de conclure dans la foulée.