Jumet est le dernier des Mohicans

Jumet 3 - Pâturages 0

Jumet a bien joué le coup à domicile. Les visités ont su faire la différence pour prendre les devants. La Rocca qui trouvait la faille. Les affaires des visiteurs se compliquaient, après la pause, avec deux exclusions justifiées. En fin de partie, Reynders et Boufous assuraient la victoire de leurs couleurs. On retrouvera donc Jumet, jeudi, pour la triangulaire.

Marcinelle 3 – La Louvière Centre 4 (a.p.)

Après un match âprement disputé durant 120 minutes, ce sont les Louviérois qui accèdent à la P2. Rapidement menés 0-2, les hommes d’Ahmed Gherdaoui ont tout donné en seconde période pour revenir à la marque. Mais un dernier but visiteur tombé en seconde période de prolongation a tué les espoirs locaux. "C’est évidemment une grosse déception, car pour moi il y avait la place pour passer. En seconde période, nous n’avions plus rien à perdre et on a tout donné pour revenir au score. Les gars ont eu une belle réaction. Maintenant il nous reste à faire les deux matches avec les équipes battues pour encore espérer. Il faudra se motiver et travailler le mental durant la semaine pour tout donner sur les deux dernières rencontres", confie le coach marcinellois au coup de sifflet final.

Solre-St-Géry 0 - La Squadra Mouscron 1

Il aura suffi d’un seul petit but, sur une erreur individuelle, pour empêcher les Solréziens d’accéder à la P2. "C’est râlant, car ça s’est joué sur une erreur, sur un coup de dé alors que nous étions physiquement supérieurs à l’adversaire. Mais cela n’enlève pas leur victoire et je les félicite d’ailleurs. Tout comme je félicite mon groupe qui vient de sortir deux gros matches à la maison. Il y a un coup au moral pour lequel il faudra trouver un remède et jouer un peu les psychologues pour relancer la machine pour les prochains matches. Et félicitations à Patrick De Coster et au comité pour l’organisation des deux matches", lance Gianni Amico, le T1 solrézien.