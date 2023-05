SAINT-DENIS: Bauval et Blaimont ; Massart, Berrier et Delaruelle.

Saint-Denis s’est déplacé à Leernes sans Lecocq, en vacances, et Dechamps, en tour final avec Biesme à Grand-Leez en foot. En l’état, les visiteurs ont surtout souffert au rectangle (un seul rechas primé en tout et pour tout), surtout en comparaison de la régularité affichée par des Cloutiers en verve au rechas (11 outres, dont 5 de Clara et 4 de Porson). Après 2-1, Fontaine s’envole à 7-1. Blaimont monte au derrière et tout le monde avance d’un cran. En vain: 9-1, 9-2 et 13-2.