Baulet et Carolo Foot à la fête

Obigies B 1 - Baulet 2

Les Bauletois ouvrent le score peu avant le quart d’heure par Lemal. L’équipe locale réagit et revient au score après la demi-heure par Grugeon. Les Fleurusiens n’en sont pas pour autant décontenancés et reprennent l’avance par Chennou à la 57. Baulet gère son avance et se qualifie ainsi pour la triangulaire.

Carolo Foot 1 - Molenbaix 0

Un seul petit but a suffi à Carolo Foot pour accéder aussi au tour suivant. Il leur a néanmoins fallu se montrer patient puisque la délivrance est intervenue à dix minutes du terme grâce à Debouck.

Merbesars B 1 - Baudour 1 (2-4 tab)

La déception est grande pour les Sartois, rejoints à la fin du temps réglementaire. "On a mené grâce à Andrew Walenne avant de se retrouver à dix pour le dernier quart d’heure, raconte le T1 Rémi Rosier. Forcément, on a vécu une fin de match délicate et on se prend un penalty très léger dans les arrêts de jeu. En prolongations, on a plutôt bien résisté et fait jeu égal avec Baudour. Cependant, l’adversaire a mieux maîtrisé la séance des tirs au but, alors qu’on avait travaillé l’exercice en semaine. C’est une déception pour tout le monde mais c’était une bonne expérience. Un ancien joueur du club m’a expliqué que la dernière fois qu’on s’était fait sortir aux tirs au but, on était devenu champions l’année suivante. Je signe tout de suite pour le même scénario !"