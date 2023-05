Les dernières actus foot Hainaut en bref, de la P2 à la P4

C’est un match historique qui attend les deux équipes de la région ce dimanche 14 mai. Au bout des nonante minutes, voire plus, les Solréziens et les Marcinellois pourraient obtenir leur ticket pour l’échelon supérieur. Pour ce faire, après avoir battu Jamioulx et Beclers, les hommes de Gianni Amico et d’Ahmed Gherdaoui devront réitérer l’exploit en battant la Squadra Mouscron et La Louvière Centre.

À Solre-St-Géry, la semaine de préparation a hélas débuté de la plus mauvaise des manières. Au lendemain de la qualification face à Jamioulx, le club local a perdu un être cher. "On a perdu Luc, qui nous suivait depuis des années et qui était aussi le papa d’Arnaud Bultot, notre premier buteur lors du match de dimanche. Ce qui m’a fait chaud au cœur, c’est d’avoir vu l’ensemble de mes joueurs au funérarium cette semaine. On est soudé et on le montre", souligne Gianni Amico, le T1 local. Une minute d’applaudissements est prévue, avant le début de la finale de la saison, pour lui rendre hommage. "De ce que j’ai eu comme info, c’est une équipe très technique qui évolue dans les installations du Futurosport à Mouscron. Notre avantage, c’est que nous allons jouer à domicile et qu’eux viennent en car avec des ultras. On a hâte d’en découdre."

Du côté marcinellois, comme face à Beclers, on tentera de ne pas calquer sa prestation sur celle de son adversaire. "On est sur notre terrain, donc on doit pratiquer notre jeu. Et c’est en ne faisant pas ça qu’on risquerait de passer à côté de quelque chose", explique Ahmed Gherdaoui, coach de Marcinelle. Attention toutefois à ne pas reproduire les erreurs du week-end dernier. "J’ai insisté sur ça auprès de mes gars car on va affronter une équipe qui a égalisé en fin de match et qui s’est qualifiée en fin de prolongations. Comme en boxe, il faudra rester sur ses gardes, ne pas baisser en intensité et ne pas tomber dans la facilité. Ce qui fut le cas face à Beclers. C’est comme une finale, avec une montée à la clé. Il ne faudra pas tout gâcher."L.C.

Monceau reçoit Hensies

Dernier représentant de la série F, Monceau B évoluera toujours à domicile lors de ce deuxième week-end de tour final P4. Cette fois, c’est la formation boraine d’Hensies B qui se dresse sur la route des Moncellois. Afin de se qualifier pour ce tour final, cette équipe a terminé à la 3e place de la P4C. Au tour précédent, elle s’est débarrassée d’Houtaing après une séance de tirs au but. Malgré ça, Monceau part avec la faveur des pronostics ce dimanche. Classés deuxièmes, à un point du champion, Carnières, les hommes de Durmuz Ozcelik n’ont plus perdu depuis le mois d’août et la journée d’ouverture du championnat. Une nouvelle victoire leur permettrait de se rapprocher de la P3.

Baulet en terrains inconnus

Après leur succès forgé aux tirs aux buts, les Bauletois se déplacent dans le Tournaisis à Obigies B. Une centaine de kilomètres sépare les deux formations. "Nous ne connaissons pas grand chose de notre adversaire", admet Stéphane Brabant, l’entraîneur fleurusien. "Des quelques renseignements que nous avons pu obtenir, c’est qu’il s’agit d’une jeune équipe et qui possède beaucoup de taille. Cela ne change donc pas notre façon d’aborder notre rencontre. Nous sommes une équipe qui joue essentiellement avec des balles au sol et il ne faudra tout simplement pas prester contre-nature. Nous devrons aussi éviter les fautes aux abords de notre surface."

Si d’aventures, les Bauletois devaient jouer une nouvelle fois leur qualification aux penalties, ils savent qu’ils peuvent compter sur Vanmelo. "Notre gardien en a sorti trois la semaine passée, ça booste évidemment le moral et donne de la confiance à l’équipe. J’ai aussi toujours plusieurs joueurs qui sont prêts à prendre leurs responsabilités pour tirer, nous sommes donc en confiance dans cet exercice."

Stéphane Brabant a également annoncé cette semaine qu’il ne prolongerait pas avec Baulet puisqu’un poste de coach principal de la réserve nationale de Monceau l’attend la saison prochaine. Il officiera également en tant que T3 de l’équipe première. "Je veux quitter Baulet sur une note positive avec la montée en P3. Une dizaine de joueurs partiront également. Nous voulons tous finir en beauté."

Carolo Foot affronte ce dimanche Molenbaix B.