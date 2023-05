La saison s’achève pour le matricule 246 et le club du président Dahmane aura réussi sa saison sportive et obtenu la sacro-sainte licence, permettant au club Carolo de survivre dans la série ! Le bilan pourrait s’avérer mitigé, avec la déception de ne pas avoir gravi la marche vers la Challenger Pro League, néanmoins Xavier Robert, le stratège Dogue, ne mesure que le travail accompli, se focalisant sur le match de samedi soir contre OHL B.

"L’objectif annoncé était de prendre trois points sur les trois dernières journées, on en a pris zéro au Patro, donc il nous reste encore deux échéances pour prendre ces trois points et par la même occasion, faire plaisir à nos fidèles supporters."

La bonne nouvelle, c’est l’obtention de la licence. "Non car nous n’avions aucun doute par rapport à cela et sans citer un média particulier et non pas le vôtre, mais bien un de vos concurrents, qui a pris un malin plaisir à utiliser cet argument pour mettre le feu. C’est regrettable quand on est Carolo et qui plus est à dimension régionale. Je n’ai pas aimé lire l’Olympic prend la direction de la D2 ! Maintenant voilà, nous avons cette licence et le club est sur la voie de la stabilité sportive. Nos résultats sont positifs, nous sommes dans la première partie de tableau. Quand on voit Liège et le Patro qui viennent d’obtenir leur promotion, cela a demandé régularité et pérrenité. La RAAL a mis des moyens énormes, c’est un autre monde. Je me compare au Patro et Liège, bon exemple à suivre vers la D2 nationale."

Il faudra se concentrer ce samedi sur l’OHL même si terminer la saison en roue libre n’est jamais facile. "Cela reste un match à gagner sans enjeu particulier au classement. J’ai un noyau au complet, à part la suspension de Penin. Ce sera aussi l’occasion de tester quelque chose de nouveau dans l’animation et voir comment les joueurs vont réagir."