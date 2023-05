Johan Lardin entraînera bien Beaumont

Johan Lardin a été attiré par le projet beaumontois. "D’abord, j’ai joué dans ce club et j’habite à quatre minutes du terrain. C’est chez moi. Puis il y a la volonté de mettre en avant Beaumont-la-sportive. Il y a le projet au chemin de Buse. Les travaux ont commencé et on disposera bientôt de deux nouveaux terrains pour le foot à 11 et de deux autres surfaces pour le foot à 8. L’école de jeunes est aussi en plein développement. Il y aura une centaine de nouveaux inscrits la saison prochaine."

P3 et P4 ensemble

Si l’équipe première a connu un championnat compliqué et évoluera en P3 la saison prochaine, c’est l’occasion de rebâtir complètement le groupe. Quelques éléments ont resigné: Jérôme Buisseret, François Ledrich, Anthony Poli et Florent Lechat. Luca Matagne (Nalinnes), pourtant annoncé ailleurs, Kévin Catherine (Grand-Reng) et Régis Blondiaux (Nalinnes) vont également faire partie de l’aventure. "Nous avons organisé trois rencontres amicales pour voir des renforts potentiels. On va travailler main dans la main avec l’équipe B en P4 qui sera dirigée par mon ancien T2 à Solre, Grégory Philippe. Les deux équipes travailleront ensemble mais il y aura bien un noyau de P3 et un autre de P4 mais ils seront très proches. On pense peut-être à former une équipe réserve parce qu’il devrait y avoir une quarantaine de joueurs pour les deux groupes. On va prendre le temps de bâtir sur de bonnes bases. Il n’y aura donc aucune pression pour la saison prochaine. Le recrutement devra être bouclé pour le 16 mai, quand je partirai en vacances pour quelques jours." Il serait étonnant que Beaumont ne soit pas ambitieux en P3 dans les mois à venir.