Du solide pour ce deuxième tour

L’étape 2 de Merbesars dans ce tour final se déroulera toujours à domicile. Il accueille Baudour, qui a terminé deuxième de sa série. "C’est un effectif très expérimenté, explique Rémi Rosier, très informé sur son adversaire. Tout à fait l’opposé de Havré. Il y a plusieurs trentenaires et quelques beaux gabarits donc on peut s’attendre à un duel assez physique." La semaine dernière, l’entraîneur des Sartois s’était réjoui de ne pas affronter Forchies B mais les Montois ne seront certainement pas un oiseau pour le chat. "Ils se sont qualifiés aux tirs au but, j’espère ne pas aller jusque-là ! Si jamais, j’ai réussi à me procurer des informations sur les tireurs. Pour passer après 90 minutes, il faudra réitérer notre prestation du tour précédent, c’est-à-dire marquer assez rapidement. On a aussi la chance d’évoluer à nouveau chez nous, il faut en profiter. Défensivement, nous devrons être très prudents. Nous avons l’habitude d’offrir des buts à l’adversaire et Baudour a une attaque très prolifique. Ils ont inscrit un peu plus de 100 buts cette saison et ont un trio qui a marqué 61 buts à lui seul. Nous devrons le cadenasser au maximum. Mais nous avons des armes pour faire mal aussi."