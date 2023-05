Balle pelote: il y a eu à boire et à manger du côté d'Acoz cette semaine

Début de semaine mitigé pour Acoz. Il y a en effet à boire et à manger dans les nouvelles tombées ces derniers jours. Le club gerpinnois est certes parvenu, une fois de plus, à récupérer l’organisation de la semaine finale de coupe de Belgique. Une très bonne chose d’un point de vue financier. Par contre, le tirage au sort du deuxième tour n’a pas été favorable aux Coquis. Il leur faudra en effet prendre la direction de Baasrode. Les Termondois restent l’un des bastions les plus solides de l’équipe. Le public local n’est pas commode non plus. Il faudra donc sortir le grand jeu pour ne pas vivre une édition écourtée de la coupe cette saison. En championnat, les Orangés, bye dimanche passé, reprennent le collier par un duel à prendre absolument, face à Ogy. Les Lessinois n’ont toujours pas gagné en trois sorties.