Le Carolo Antoine Lemaire prend sa retraite

Les Jumétois pourraient donc rejoindre l’élite, comme ont pu le faire, par le passé, les gars du Piazza Gilly, dont on retrouve quelques éléments dans cette équipe. "On est une bande d’amis, mais le club est structuré. On a un entraîneur qui prépare bien chaque rencontre et de bons joueurs qui ont évolué à différents échelons."

Pour Antoine Lemaire, cette rencontre sera particulière. "C’est mon dernier match au niveau national. J’ai décidé de tirer ma révérence. J’espère le faire sur une montée, ce serait fantastique. Après près de trente ans dans le futsal, il est temps de passer à autre chose, de profiter de ma famille et de mon temps. Le corps commence à me rappeler que j’ai bientôt 38 ans…"

L’ancien meilleur espoir du futsal belge (2007) peut être fier de son parcours. "J’ai joué dans de belles équipes de l’Union belge, avant de rejoindre la Ligue. J’ai eu la chance de m’installer dans un des meilleurs clubs de la D1, à Hoboken, durant 10 ans. Un Wallon qui a porté le brassard de capitaine et honoré de nombreuses sélections avec l’équipe nationale. Je termine ici sur une belle notre. C’est plutôt pas mal, je trouve."