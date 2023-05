Du lourd pour le FT Charleroi

Mais depuis plusieurs rencontres, ces joutes tournent à l’avantage du Futsal Team. "On n’a plus perdu depuis quatre matches face à cet adversaire. Cette saison, on sera sur un nul et un succès à l’extérieur. C’est d’ailleurs le plus compliqué, réussir à gagner à Anvers. Le club est très fort devant ses supporters. On va tout faire pour rééditer cet exploit."

Avantage à domicile

Pour se qualifier, et sans aucun doute défier Anderlecht, il faudra remporter deux rencontres. "On a la chance de pouvoir jouer le match retour à la maison et également profiter de la Garenne en cas de belle. C’est un énorme avantage. C’est pour cette raison que nous voulions absolument décrocher la deuxième place, durant la phase classique."

Pour ce premier match, les Carolos se rendront à Anvers. "On va tout faire pour briller et livrer un match plein. On a la chance d’avoir un groupe avec de l’expérience et un entraîneur qui prépare bien ses rencontres. On a également dans notre groupe un champion du Monde qui nous aide au quotidien. Je pense que chaque joueur est prêt à tout donner pour aller chercher la victoire."