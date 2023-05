Au tennis club des Acacias, à Montigny-le-Tilleul, le padel est devenu n°1

Du coup le club a entamé les démarches pour sacrifier un de ses quatre courts de tennis pour y installer un ou deux terrains de padel semi-couverts. Les premières démarches ont été entamées. Avec 78 paires inscrites pour le tournoi de tennis, Benoît pouvait se montrer satisfait. "C’est une vingtaine en moins que l’an dernier mais nous sommes en pleine période de congés scolaires t la météo n’a pas été très encourageante."

En semaine seules deux rencontres ont dû être jouées dans d’autres clubs. Par contre dimanche, c’était la cata. "Heureusement le Bois du Prince, le RTC de Thuin et le TC Mont-sur-Marchienne ont pu nous aider et nous les en remercions. Mais si c’est dommage que la plupart des finales ne puissent pas se dérouler chez nous." Deux équipes n’ont eu à jouer qu’un seul match pour l’emporter: Elisa Broze et Déborah Massaux (TC Mont-sur-Marchienne) en dames 4, Andrea Orlandino (Bois du Prince) et Nicolas Trentin (Bjorn’s Club) en messieurs 2. Deux paires du Bois du Prince l’ont emporté dès dimanche: les dames 6 Fabienne Schoeling et Isabelle Degueldre, le mixte 4 Damien Petitjean et Valentine Biernaux. Trois autres équipes du Bois du prince étaient en finale mais elles ont toutes les trois perdu.

Quatre finales, trois titres pour Mister Critérium

Michaël Jadin et son fiston Killian se sont affrontés à deux reprises en finale. Samedi d’abord, en messieurs 5 avec une victoire du fiston et de son équipier Maxime Duchatelet. Mike faisait équipe avec le Jumétois Flavio Fragapane. Et c’est avec l’autre frère Fragapane, Fausto, que Killian a de nouveau affronté son paternel dimanche, en messieurs 4, avec là aussi une victoire de Killian qui n’en est pas resté là puisqu’il a gagné une troisième finale, en mixte 5 avec sa sœur Khiara. Mais comme on ne peut pas gagner à tous les coups il a perdu sa 4e finale, en messieurs 3 avec Thomas Depasse. Avec ses 157 victoires en doubles, le Beaumontois occupe fièrement la tête au classement du Mister Critérium, repoussant sans cesse la concurrence. À noter que Khiara a gagné un autre tableau: celui des dames 7 avec Laurence Vreux.