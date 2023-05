Une libero de classe internationale à Tchalou

Malgré son jeune âge, Daniela possède déjà une énorme expérience. C’est ce qui a tout de suite séduit Ugo Blairon, coach de Ligue dames à Tchalou: "Cette libero, c’est mon dernier transfert annoncé mais c’est surtout mon gros coup de cœur. C’est une jeune libero mais qui est déjà expérimentée. Elle vient de gagner le championnat et la coupe de son pays. De plus, elle a déjà participé à un championnat du monde avec la République Tchèque jouant de la sorte contre les plus grandes nations du volley. C’est une joueuse avec un bon caractère, ça a tout de suite matché entre nous. C’est une fille ouverte et c’est important de faire signer des personnes de la sorte dans notre club."