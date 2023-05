Le sport pour tous comme moteur de sa politique

L’édile carolo s’est senti investi d’une mission après son succès électoral de 2018 et sa nomination par le Bourgmestre, Paul Magnette à son poste d’échevin des Sports et de la Jeunesse. Le fil rouge de sa politique, c’est la démocratisation du sport. "Malgré le Covid, nous avons réussi à avancer, se réjouit Karim Chaibai. Nous avons amplifié l’usage des chèques sports qui permettent aux ménages les plus modestes de payer l’inscription de leurs enfants à un club. Il y a eu les stages gratuits, des activités organisées dans les quartiers, le sport au travail, la fête du sport, des terrains multisports rénovés, des tournois de basket et de foot gratuits. J’essaie de me souvenir de ce que j’aurais aimé avoir comme activités quand j’étais jeune et j’essaie de les organiser. La fête du sport, par exemple, permet à tout le monde de prendre des informations sur toutes les disciplines que l’on peut pratiquer à Charleroi. Il n’y avait pas de fête de la Jeunesse et nous l’avons organisée. Le 17 mai, il y aura une journée sportive organisée pour tous les employés de la Ville. Je travaille avec une superbe équipe et c’est gratifiant de voir que nous obtenons des résultats."