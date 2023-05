Karim Chaibai le très sportif échevin carolo

Karim Chaibai, nous sommes en fin de saison. Vous le vivez avec soulagement ?

Ce qui m’a posé problème cette saison, c’est ma périostite. Il m’a fallu de nombreuses semaines pour revenir et retrouver du rythme. Quand j’étais joueur professionnel, j’avais tout le temps pour me soigner et me reposer. La guérison était donc plus rapide. Aujourd’hui, avec mon poste d’échevin, j’ai des obligations qui ralentissent le processus. Il y a aussi mes problèmes de cartilage au niveau de la cheville.

Vous avez donc moins joué cette saison.

Oui. Mais j’ai un autre rôle à jouer. Je suis là pour encadrer les jeunes. Je leur donne des conseils comme des joueurs comme Atabey Aktepe, Noureddine Boumediane, Erdal Murat ou Christian Vavadio l’ont fait. J’ai été très rapidement confronté à une énorme concurrence avec des professionnels qui voyait d’un mauvais œil l’arrivée d’un rival.

Il y a le futsal au FM Charleroi mais il y a aussi le football. Vous jouez encore à Fontaine-l’Évêque en P3.

Ça, c’est pour la belote (rire). Le foot provincial me permet de rester au contact de la réalité du terrain. J’aime le sport amateur et l’ambiance qui y règne. Je ne m’entraîne qu’une fois par semaine et j’ai dû disputer cinq matches cette saison. J’ai aussi essayé d’aller encourager mes équipiers quand l’agenda me le permettait, ce qui est assez rare quand on voit – et j’en suis heureux – le nombre d’activités qui ont lieu le week-end à Charleroi.

Êtes-vous un accro du sport ?

Le sport, j’en ai fait toute ma vie. Nous avons développé un nouveau format de vidéos dans lesquelles je découvre certaines disciplines. J’adore ça. Je m’amuse comme un gosse. Quand j’étais plus jeune, le football était le sport le plus évident mais j’aurais pu faire de l’athlétisme, selon un des préparateurs physiques avec qui j’ai travaillé. C’est pour cette raison que j’ai développé, en collaboration avec des clubs de Charleroi, des stages gratuits en hockey sur glace, boxe, tennis de table… Cela permet à des enfants de découvrir une discipline, voire de se forger une passion.