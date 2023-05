Cesur Akkulak à Morlanwelz !

L’ancien coach à succès du Celtic Châtelineau a trouvé un nouveau défi. Il a accepté la proposition des dirigeants de Morlanwelz qui souhaitent donner un nouveau souffle à leur projet. "Je suis heureux d’intégrer un club professionnel qui a déjà une belle histoire dans le futsal en Belgique, explique le nouvel entraîneur des Normaliens. Cette saison sera plus modeste, avec, pour objectif, le Top 5. Mais je suis un compétiteur, on va tout faire pour réaliser les meilleurs résultats possibles. Morlanwelz dispose de bons dirigeants et d’un staff de qualité. Plusieurs joueurs comptent poursuivre l’aventure. Il y a quelques départs. Je vais chercher des pistes pour compléter notre noyau."