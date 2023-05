Xavier Robert mesure le chemin parcouru

Quand on demande à l’entraîneur des Dogues si le chaînon manquant ne serait pas justement un attaquant spécifique, il répond: "C’est ce que j’entends d’une frange des supporters, mais il ne faut pas oublier d’où l’on vient et le formidable travail réalisé par notre président, dans le recrutement et l’ascension rapide de notre équipe. Tout se construit avec le temps et on ne peut pas tout avoir en une saison. Le staff a bien travaillé pour créer un groupe compétitif et l’amener plus haut lors de futures échéances, pour grandir encore."