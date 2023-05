Arbitre: M. Vocale.

Cartes Jaunes: Nicaise, François.

Buts: Sergeant (1-0, 18e), Belasfar S. (2-0, sur pen., 32e ; 3-0, 51e), Nicaise (4-0, 66e), Belasfar A. (5-0, 75e), Crocco (5-1, 82e).

FLÉNU: Bauvois, Demol, Nicaise, Muratore (83e Lioy), François, Belasfar A. (78e Dei-Gobbi), Ouzrouhene, Tanche, Sergeant (72e Gilson), Arena (50e Lanza), Belasfar S.

PàC/Buzet: Vandenvelde, Servais, Francart A. (70e Bailly), D. Francart, Van Roosendael (70e Mazzu), Brismez, Giorlando, Ficheroulle, Crocco, Hemberg (46e Demerrisse), Vanhorick.

Le score est sans appel et ne laisse la place à aucun doute. Si les Pacmen font illusion en première mi-temps, l’ouverture du score de Sergeant après un cafouillage dans le rectangle et le penalty concédé par Vandenvelde et transformé par Samir Belasfar permettait aux hommes de Roch Gérard d’encore y croire à la pause. "Le score me semblait à un moment un peu sévère, estime l’entraîneur des PàCmen. Nous avons eu deux belles possibilités en première mi-temps que nous n’avons pas transformées. En seconde période, nous avons lâché et c’est vraiment dommage."

En effet, après le troisième but de Flénu par Belasfar Samir, les Pacmen s’écroulent mentalement et accumulent les erreurs. Tout profit pour les attaquants locaux. Nicaise et Ayoub Belasfar participent à la fête. Crocco sauve le semblant d’honneur des pont-à-cellois en fin de match. La belle aventure continue pour les Borains tandis que les hommes de Roch Gérard auraient espéré un tout autre dénouement de leur saison.