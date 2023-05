Arbitre: M. De Beuckelaer.

Cartes jaunes: Dijkhuizen, Kouri, Pietermaat, Penin.

Buts: Sam (1-0, 13e), Ferber (2-0, 37e), Dijkeehuizen (2-1, csc, 64e).

PATRO: Belin, Kis, Corstjens, Dijkhuizen, Ferber (68e Verburgh), Bounou (78e Bentayeb), Renson, Sam, Gueroui, Pietermaat, Bamona.

OLYMPIC: Moriconi, Felix, Race, Maisonneuve, Massengo, Delbergue, Hadj-Moussa, Kouri (46e Saïdane), Ito, Hassaini (79e Gaye), Penin.

Les semaines se suivent et se ressemblent à l’Olympic qui ne manque certes pas de talent ni d’organisation, mais bien d’un buteur capable de concrétiser les occasions devant le but. À l’inverse, le Patro Eisden s’est montré plus réaliste, en concrétisant deux des quatre occasions créées sur la totalité du match. Sam ouvrait la marque au quart d’heure de jeu.

Roman Ferber, grand artisan de la montée des Limbourgeois en Challenger Pro League, doublait l’avance pour les siens. L’ancien joueur de Charleroi incarne d’ailleurs bien le prototype d’attaquant efficace rapportant des points à son équipe. Les Dogues réduisaient le score mais grâce à un autobut de l’infortuné Dijkhuizen, vers l’heure de jeu. La messe était dite.

Les Carolos vont devoir se renforcer offensivement pour afficher de nouvelles ambitions la saison prochaine en Nationale 1. À condition bien entendu d’obtenir la licence, une décision qui devrait tomber dans les jours prochains !