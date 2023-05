Deux qualifiés sur trois pour les gars de la région carolorégienne

Aucune surprise à Pironchamps. Il y avait deux classes de différence entre les Farciennois et leur invité de Galmaarden. Ce dernier démarrait sans Hazard et l’équipe locale faisait figure honorable à 1-2, 2-4 et 3-5. Les Brabançons flamands enlevaient finalement l’armure sur la marque de 4-7. À la reprise, Hazard remplaçait de Cooman. Dans la foulée, Galmaarden appuyait sur le champignon au rectangle. Les visiteurs enfilaient les derniers jeux comme à la parade.

Fontaine hausse le ton

Attendu à Blicquy, Fontaine laissait Porson sur le banc au profit de Damien Kindermans. Le suspense ne durait pas longtemps. Après 1-1, les Cloutiers haussaient le ton pour avancer à 1-5 puis 2-7 au repos. Les visiteurs s’étaient mis en évidence à la frappe. Cela se confirmait à la reprise. Medhi Clara, auteur de 5 outres, Vleugels et Dumont (4) ne laissaient rien tomber. Le remplacement de Szlapa par Guns ne modifiait en rien la situation. Seuls Moulin et Cuignet réussissaient à visiter les perches. À partir de 4-8, Fontaine, par ailleurs fort précis au carré d’envoi (seulement 8 mauvaises), reprenait sa course pour se qualifier de manière indiscutable.

Les résultats: Acoz – Tourpes 13-5, Pironchamps -Galmaarden 4-13 et Blicquy – Fontaine 4-13.