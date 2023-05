Il aura fallu batailler ferme, face à Beclers. Mais grâce à un grand Kevin Verhaegen et un immense Jimmy Tordeur, les Marcinellois ne sont plus qu’à une seule marche d’une montée en P2. "On aurait dû avoir la mainmise sur la rencontre puisque nous menions 2-0 à la mi-temps. J’avais prévenu mes gars que ça allait pousser en face pour revenir et ce fut le cas. On a mal géré et je pense qu’on s’est un peu reposé. Cette qualification fait plaisir et il faudra prendre notre match face à La Louvière Centre au sérieux", prévient Ahmed Gherdaoui, le T1 local.

La Louvière 3 - Jumet 2 (ap.)

Alors que les Jumétois se trouvaient sur du velours en menant 1-2, ces derniers ont encaissé le but égalisateur à la dernière minute. Un penalty jugé litigieux par Jacques Carpentier en fin de prolongation élimine les Carolos. "C’est un peu malheureux de voir des décisions aussi désastreuses, mais je pense que ce match reflète notre saison quand on prend des buts en fin de match un peu n’importe comment. C’est triste d’en finir là car il y avait la place pour se qualifier", déplore Jacques Carpentier, l’entraîneur Jumétois.

Solre-St-Géry 4 - Jamioulx 3 (ap.)

Via un but à la 115e minute de Madilan Amant, les Solréziens accèdent au second tour et évolueront à domicile. "Je l’avais dit à Jeremy Lemarque (le coach de Jamioulx) avant le match que ça allait être une rencontre de fou avec deux équipes joueuses. C’est parti dans tous les sens. Ce n’est que du bonheur et je pense que le groupe récolte finalement ce qu’il a semé tout au long de la saison", se félicite Gianni Amico, le T1 de Solre-St-Géry.

Francs Borains 4 - La Buissière 3 (ap.)

Menant 0-2, les gars de Serge Dehon pensaient sans doute avoir fait le plus dur. Mais en tour final, rien n’est définitivement acquis jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Les Francs Borains ont finalement émergé via les prolongations.

Goutroux 0 - Harchies 3 (arrêté)

Alors qu’il restait une grosse demi-heure à jouer, la rencontre fut définitivement arrêtée par l’arbitre qui estimait ne plus se sentir en sécurité. Même si le CP devra trancher jeudi sur l’arrêt du match, le résultat semble bel et bien acquis. "Si on ne rate pas l’immanquable pour égaliser à 1-1, je pense que ça aurait été un autre match. C’est évidemment triste d’être battu pour notre 27e match sans défaite dans nos installations. L’aventure s’arrête là pour moi, avec un titre de champion de P4 et un tour final en P3. Je n’ai aucun regret", confirme Christophe Barrit, le futur ex-coach de Goutroux.