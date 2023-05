Charleroi 72 – Fresh Air 97

22-22, 16-29, 13-26, 21-20

CEP: Tshiteya 13-16 (1X3), Cirelli 14-6 (2), Austin, Kasavuli 1-0, Lambot 8-6, Steinier 2-6, Itangishaka.

JETTE: Ouattara 2-4, Ringoet 12-7 (1X3), Nieto 7-4 (1), Feru 13-9 (5), Bikuki 2-5 (1), Kornwolf 3-8, Ferin 0-1, Dika 4-4, Remy 0-4, Bikuki Madima 8-0 (2).

Le Charleroi Expérience Performance a reçu un gros coup sur la tête en encaissant un lourd revers à domicile qui l’obligera à disputer une belle à l’extérieur, samedi en 13. Le CEP récupérait Austin mais devait composer sans son couteau suisse, Alexy Degimbe.

Les Carolos ont plié d’importance dans le deuxième quart (38-51 au repos) et ne sont pas parvenus à réagir à la reprise (51-77 à la 30).

Dames

Fleurus 49 – Jupille 50

10-8, 11-14, 20-4, 8-24

CFB: Lambiotte 0-5 (1X3), L. Foerster 5-8, Hislaire 2-2, Mestdagh 6-6 (1), Menten 4-0, Laviolette 2-0, M. Marotta 2-2, Waterlot 0-5 (1).

ATLAS: Lemaire 7-8 (2X3), Monami 2-5, Hoge 0-4, Moray 1-0, Dambly 3-4, Leemans 5-0 (1), Rompen 0-6 (2), Gigi, De Liamchine 3-0, Scheen 1-1.

De manière prévisible, Fleurus a offert une réplique bien plus consistante que dans le game 1. La rentrée de Hislaire et de Laviolette a fait du bien. Néanmoins, les Liégeoises se sont déplacées en confiance. D’où une première mi-temps disputée et ouverte: 21-22.

Le duel s’animait à la reprise. Le CFB bousculait son invité, via Foerster et Waterlot, pour avancer à 41-26 à la 30e. Cependant, Jupille ne baissait pas les bras. Les fautes pesaient de plus en plus dans le camp bernardin et Fleurus calait d’une pièce pour finalement s’incliner sur le fil.