Deux matchs à domicile

Les dames de Fleurus jouent gros ce samedi contre Jupille (20h30). Laminées 62-39 en région liégeoise, les Bernardines auront à cœur de forcer la belle (mercredi prochain), dans des conditions plus propices (pour rappel, le CFB s’est déplacé à sept, sans deux jeunes et surtout sans Hislaire à l’intérieur). Le duel s’annonce plus ouvert, même si les joueuses de Perrine Foerster doivent composer avec une forte dose de pression pesant sur leurs épaules.