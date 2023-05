Roselies veut prolonger l’aventure commune

Les Roseliens ont lutté pour le titre jusqu’aux dernières minutes de la saison. Le tour final est donc un passage obligé pour Nabyl Baiz et ses hommes. "C’est, avant tout, une belle occasion pour nous de continuer à travailler ensemble une semaine de plus" , pointe l’entraîneur roselien. Il faut dire que pratiquement tous les joueurs vont quitter le club la saison prochaine. "Je ne serai plus là non plus. Mais nous avons notre fierté et nous voulons aller le plus loin possible." Et pour cela, il faudra battre un Snef, un adversaire solide. "En championnat, à l’aller, nous avions été battus sur une erreur individuelle en fin de match. Au retour, on avait gagné 4-3 après un match très spectaculaire. Je ne pense pas que ce sera le même scénario dimanche. Snef va probablement fermer plus le jeu. Ce sera plus tactique mais ce sera un beau match. Snef et nous, nous ne sommes pas les deux meilleures équipes de la série pour rien !"