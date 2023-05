Pont-à-Celles pour ne pas gâcher

Cette rencontre doit surtout être l’occasion d’emmagasiner de l’expérience pour l’avenir. "Ce dimanche, je serai détendu dans mon coaching. Je pense qu’en termes de motivation, il n’y aura pas de problème. Maintenant si on prend quatre buts en première période, je serai tout de suite moins cool. Je ne veux pas qu’on gâche notre belle saison en prenant ce match à la légère."

Pour ce match de prestige, Roch Gérard disposera de tout son groupe. "Il n’y a que Julien Nze qui ne donne plus de nouvelles depuis deux ou trois semaines. Pour le reste tout le monde sera concerné." Le coach a d’ailleurs fait souffler certains titulaires lors de la dernière rencontre de championnat, dimanche dernier. "Nous avons connu un début de saison exceptionnel pratiquement sans blessure. Puis quelques bobos sont apparus. C’est normal puisque j’ai fait souvent jouer 14 ou 15 mêmes joueurs. C’est pour cela que j’aurais aimé être qualifié pour le tour final deux ou trois semaines plus tôt. J’aurais pu gérer autrement mon groupe."

Et le PàC a déjà bouclé son recrutement pour la saison prochaine au bonheur de son entraîneur. Jérémy Dauby (Manage D3 ACFF), Ian Dufer (Ransart, P1), Eckhout (Montignies, P1), Fiorenzo Gianfelice (Courcelles, P1) et Quentin Fernémont (Monceau, D3 ACFF) ont signé. Il ne devrait plus y avoir trop de mouvement sauf si une opportunité imprévue se présente.