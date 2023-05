JETTE: Riahi 9-0 (3X3), Ouattara 0-2, Nouhi 0-1, Ringoet 0-6, Nieto 0-3, Feru 6-3 (1), Bikuki, Kornwolf 2-0, Ferin 8-1, Dika 5-4, Bikuki Madima 4-4.

CEP: Tshiteya 4-14, Cirelli 2-4, Kasavuli 4-4, Lambot 12-4 (1X3), Itangishaka 0-3 (1), Steinier 8-13 (2), Degimbe 3-0 (1).

Oublié le -30 en championnat. Hier, les joueurs du Charleroi Expérience Performance ont pris option sur la qualification en émergeant dans le troisième quart. La première mi-temps avait été disputée au possible (34-33 au repos). À la reprise, le CEP confirmait en défense alors que Tshiteya et Steinier montaient en régime devant: 46-61 à la 30e. Austin n’a pas joué mais Kasavuli a été précieux à l’intérieur. Pour preuve, les fautes n’ont pas pesé chez les visiteurs. Ringoet et Ferin sortent sur 5 fautes en face.