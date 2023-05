Le Charleroi Expérience Performance se déplace en play-off ce jeudi au Fresh Air. Le groupe de Ludovic Hakiza reste sur quelques revers. Néanmoins, les Sambriens n’ont voulu prendre aucun risque le week-end dernier à Alleur. Blessé à la main, Tommy Cirelli a été préservé dans l’optique des demi-finales. Un gros point d’interrogation entoure la participation de Dan Kasavuli, gêné par une douleur au dos. Sa présence serait précieuse pour permettre à Nicolas Lambot de gérer ses fautes et de conserver de la fraicheur. Enfin, Hugo Tagliafero est en vacances toute la semaine. Retour à la Garenne dimanche prochain (17 heures).

Play-off R2 dames:

Fleurus A 39 – Atlas Jupille 62:

Verdict prévisible

17-11, 20-11, 9-8, 16-9

Atlas: Lemaire 5-5 (2X3), Monami 0-4, Hoge 0-2, Dambly 4-3 (1), Moray 6-4, Leemans 9-2 (3), Rompen 0-3 (1), Gigi, De Liamchine, Scheen 13-2.

CFB: Lambiotte 7-5, L. Foerster 5-2, Mestdagh 0-2, Menten 5-2, Marotta A. 1-4 (1X3) et M., Waterlot 4-2.

Comme il était à craindre, Fleurus est apparu trop déforcé, surtout à l’intérieur, sans Hislaire et Laviolette, en plus de Bruno. Les visiteuses ont souffert de bout en bout, sans jamais parvenir à fermer leur raquette, et ce d’autant plus que les Liégeoises se sont également montrées précises de loin (7X3). En vingt minutes, le match était plié: 37-22. Les Bernardines marcheront sur des œufs samedi prochain.

Dom.A.