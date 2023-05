Wesley Lecocq de retour à Solre

L’idylle entre Wesley Lecocq et Beaumont a pris fin ce dimanche. Il n’aura pas fallu longtemps à l’entraîneur pour trouver un nouveau projet. Il sera en charge de la nouvelle P4 de Solre. Il a signé lundi. "Nous sommes très vite tombés d’accord avec les dirigeants de Solre, avoue celui qui a évolué pour le compte des Tuniques bleues par le passé et qui a même été le T2 de l’équipe première. Solre, c’est ma maison. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de nous pencher sur le noyau mais le projet est de ramener dans l’équipe des joueurs que j’avais eu, il y a deux ans, en U19 avant qu’ils ne quittent Solre. On devra aussi trouver quelques joueurs expérimentés pour les encadrer."