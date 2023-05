Un transfert et deux confirmations à Charleroi !

Pour Dimitri Piraux, l’entraîneur carolo, il était nécessaire de trouver une jeune centrale: "Ema est très jeune ; elle n’a que 20 ans. Je suis moi-même un ancien central et je lui reconnais donc certaines qualités. Elle est grande et a encore un immense potentiel à développer. J’espère la faire grandir rapidement avec nos 7 à 8 entraînements ballons par semaine. Je devais trouver une centrale car Carlota Garcia Conrado repart dans sa famille en Espagne. Ema a une réputation de travailleuse et elle aime s’entraîner." Un profil parfait donc pour Dimitri Piraux qui aura un trio très jeune au centre avec Ana Zecevic, Veronika Jandovà, qui a prolongé son bail à la salle Ballens, et donc avec Ema Kneiflovà également. La petite sœur d’Ana Zecevic, Sara, devrait elle aussi rejoindre Charleroi. Elle jouerait en N3 avec Diana Castano et ferait partie du noyau Ligue Dames avec sa sœur selon le président Jean-Pierre Murari.

Monika Chrtianska, la bonne opération

Monika Chrtianska, internationale autrichienne, a démontré ses nombreuses qualités lors de cette saison. Toujours positive et souriante, cette joueuse est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à resigner à Charleroi: "Je me sens vraiment bien dans la famille carolo. Cette saison fut vraiment spéciale pour moi. Nous avons toutes grandi ensemble. Les supporters sont hyperchaleureux. J’ai l’impression d’avoir toujours appartenu au club. Ce club est réellement rentré dans mon cœur et le staff, les supporters et les joueuses collaborent super bien. J’ai adoré jouer avec toutes mes coéquipières. Elles avaient toutes vraiment confiance en moi. J’ai bien reçu d’autres offres qui n’émanaient pas toutes de Belgique mais j’ai évidemment refusé. En plus d’être bien sur le terrain, je me sens très bien en Belgique, pays que je ne connaissais pas avant !"