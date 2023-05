Mont-sur-Marchienne en N2

Les demi-finales, Charleroi contre Grâce et Mont-sur-Marchienne contre Waremme, se sont déroulées simultanément au matin. Les Carolos ont malheureusement été battus 7-1 mais les Mont-sur-Marchiennois ont gagné 5-3, ouvrant ainsi la porte d’une la finale qui s’annonçait très compliquée sur papier.

Au terme des deux premiers doubles c’était 1-1: défaite de Julien Heneffe et Arnaud Raeymaekers, victoire d’Alexia Raeymaekers et Mélissa Catoire. C’est dans les simples que les Liégeois ont fait la différence: Alexia a gagné son match mais Mélissa, Jean-Philippe Fourrez et Xavier Étienne ont perdu. Menés 4-2, les Mont-sur-Marchiennois ont pris un mixte (Xavier et Mélissa) et ont perdu l’autre (Julien et Alexia). Les Mont-sur-Marchiennois sont donc vice-champions francophones. "On ne passe pas loin du titre, ce qui aurait été magnifique, mais on peut être tout de même satisfait de notre parcours pour en arriver là. Et on a su inquiéter Grâce qui est une des toutes grosses cylindrées du bad francophone, ayant l’expérience des divisions nationales."

Pas de titre donc mais bel et bien une montée à l’échelon supérieur pour les Mont-sur-Marchiennois ! C’est en effet la belle surprise du jour ! "Initialement cela ne devait pas être le cas car seul le champion montait mais Grâce ayant fait forfait en N1 ils descendent en N2 et le règlement stipule qu’un club ne peut avoir deux équipes dans une division nationale ! Du coup nous jouerons en N2 !" C’est ce qu’a fait savoir le président de la ligue lors de la remise des prix ! "Si finalement on ne monte pas il y aura une discussion !", sourit Arnaud. Selon toute vraisemblance, le club devrait ainsi renouer avec sa belle histoire puisqu’il a évolué durant plusieurs années dans les plus hautes sphères nationales.

Charleroi gagne la petite finale

Retrouver la N2 sans avoir gagné la finale laisse un goût un peu amer mais cette déception sera vite digérée. "Nous pouvons remercier nos supporters qui ont mis l’ambiance, le feu et qui nous ont portés ! Eux aussi méritent cette montée !"

Dans la "petite finale", les Carolos se sont imposés contre Waremme (6-2) et terminent donc le championnat à la 3e place.