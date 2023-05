Claude Simon nouveau coach de Grand-Reng

Avant d’aborder le tour final, Grand-Reng (4H Hainaut) a trouvé son entraîneur pour la saison prochaine. Il s’agit de Claude Simon, actif du côté de Mons cette année. " Il était adjoint en P1 pendant la première partie de championnat , précise le CQ Sébastien Lobé. On a rencontré plusieurs candidats (NDLR: Vanhée et Vansweevelt notamment) mais notre choix a été vite fait quand on l’a rencontré. Son CV parle pour lui, il est diplômé UEFA A. En plus, son fils joue chez nous et a permis de nous mettre en contact. Enfin, sa personnalité est tout ce dont nous avons besoin. Il a des idées bien arrêtées et va instaurer une discipline. Avec ce qu’on a vécu dans le groupe ces derniers mois, ce n’est pas plus mal. Il était d’ailleurs ravi qu’on ait enlevé les pommes pourries du vestiaire. Tito Ramon Leve-Sabater sera son T2. "