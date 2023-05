Carnières vainqueur d’un duel d’ogres

Pourtant, les Centraux ont patienté jusqu’à l’ultime semaine pour s’assurer du titre. La faute en revient à Monceau B dont la cadence était aussi celle d’un champion avec 79 points obtenus sur les 84 mis en jeu. Les deux candidats au sacre se sont affrontés dès l’ouverture du championnat: "Nous avons été menés à deux reprises, se remémore l’entraîneur Sébastien Riche. C’était le tout premier match de notre club, récemment créé. L’engouement était grand dans le village, plus de 300 spectateurs étaient venus nous voir. Nous avons réussi à gagner 4-2." Un succès qui s’est avéré décisif par la suite.

Le match retour: un tournant

À partir de ce moment, les Carniérois ont fait la course en tête avec trois points d’avance et puis un seul suite au nul face à Snef. Seul le match retour pouvait départager les deux ogres de la série: "A Monceau, nous sommes menés 2-0 après 20 minutes, rappelle Sébastien Riche. Nous parvenons encore à revenir à 2-2 avant d’encaisser le but du 3-2. Les trois buts de Monceau sont d’ailleurs inscrits par des joueurs de D3, descendus pour l’occasion. Je perds mon frère sur blessure et un de nos joueurs est exclu. Malgré ça, notre buteur Debaise arrive à égaliser. Avec ce partage, nous gardions la 1re place. Nous ne pouvions plus nous cacher, notre objectif était le titre." L’épilogue est connu.

Si Monceau doit passer par le tour final pour obtenir une montée plus que méritée, Carnières va lui effectuer le grand saut vers la P3. Le club est déjà occupé à peaufiner son noyau: "Debaise et Mehassi vont hélas nous quitter, ils repartent à Morlanwelz, détaille Sébastien Riche. Nous avons recruté Nathanaël Babusiaux, Mehdi Boroczky et Loïc Moureux. Je cherche encore un 2e gardien, un défenseur central et un milieu de terrain. L’idée est de viser la colonne de gauche, voire le tour final."