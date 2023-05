Cartes jaunes: Lericque, Henry.

Buts: Louahed (1-0, 20e), Ndiaye (2-0, 24e), Fretin (2-1, 39e), Mesrouri (3-1, 43e), Verstraeten (3-2, 45e ; 3-3, 51e), Henry (3-4, 76e), Wantiez (3-5, 90e).

MONTIGNIES: Durot, Carboni, Akono (53e Bonafede), Crainich, Lange, Mesrouri (61e Berghen), Frate (53e Toutou), Louahed, Conde-Garcia (51e Hanoulle), Struyven, Ndiaye.

BELŒIL: Petron, Wantiez, Fretin, Wantiez, Vanveuren, Petta, El Araïchi, Lericque (46e Mouquet), Verstraeten, Henry, Renquin.

Pas d’enjeu pour ce match des extrêmes entre l’indiscutable champion qui évoluera en D3 amateurs et la lanterne rouge. Pour leur dernière danse en P1, les Montagnards souhaitaient terminer sur une note positive. L’entame de match confirmait cette volonté. Après 25 minutes de jeu, Louahed et Ndiaye permettaient à l’équipe locale de prendre les devants. Malgré une réduction du score adverse sur corner, Mesrouri redonnait deux buts d’avance à ses couleurs. Mais un dernier but concédé juste avant la mi-temps allait conditionner la suite de la rencontre. "Cela fait partie d’un des tournants du match. Mais même en ayant deux buts d’avance, je savais que ce ne serait pas suffisant face à une telle équipe", admet Nicolas Pedini, le T1 montagnard.

La seconde période de ses joueurs a finalement été le parfait résumé de la saison loupée. Montignies n’existait plus et Belœil accélérait. Menés 3-1, les joueurs adverses l’emportent logiquement 3-5. En coulisses, Montignies se prépare déjà pour revenir au sein de cette P1. Ce sera sans Bonafede, qui après 13 ans au sein du club, a accepté le challenge d’Anderlues.