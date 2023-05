Cartes jaunes: Zaougui, Cuche.

Buts: Théry (1-0, 1re), Gailliez (2-0, 10e), Théry (3-0, 21e), Lefevere (4-0, 36e), Théry (5-0, 63e).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst (73e L. Lardin), Virgili, Audin, Théry (85e T. Lardin), Gailliez (78e Moucheron), Geenen, Cuche (67e Millien), Patelli, Chrichmi, Arnould, Lefevere.

GILLY: Kozak, Lesire (75e Lerat), Akarcay (75e Fotso), Dinari, Hamri, Hanicq, Herrebosch (46e Dumais), Mbango, Zaougui (84e Benozzi), Gezer, Dahmani.

Face à des Gayolles totalement démobilisées et privées d’une bonne dizaine de joueurs, les Tuniques Bleues ont assuré l’essentiel et peuvent quitter l’élite provinciale la tête haute. Car le miracle, ou plutôt le fabuleux concours de circonstances qui aurait offert le maintien aux Solréziens n’a pas eu lieu avec la rétrogradation de Tertre-Hautrage mais aussi la victoire de Luingnois à Ransart.

Aux Petits Pont, dimanche, le derby n’a pas tardé à se décanter. On ne jouait, en effet, pas depuis une minute que Virgili déposait une offrande à son capitaine, Théry ne se faisant pas prier pour placer sa déviation hors de portée de Kozak. Il était tout aussi, quasiment, rapidement imité par Gailliez qui profitait d’une remise en retrait hasardeuse et d’une sortie du gardien qui l’était tout autant pour placer dans le but vide. Une volée d’Hanicq au-dessus mise à part, les Carolos restaient sans réaction. Et, avec un peu plus de réussite, notamment dans le chef de Cuche, le score aurait pu prendre des allures de correction.

Ce qui n’empêchait pas Théry de remettre le couvert à la 21e et Lefevere de plier définitivement le derby juste après la demi-heure. Mbango et Hanicq tentaient bien de tirer les Gilliciens vers le haut mais rien n’y faisait.

La seconde période s’avérait beaucoup plus calme, même si Théry, toujours de la tête, profitait d’un nouveau centre dans le petit rectangle pour inscrire son troisième but de l’après-midi et donner au score son allure définitive. Un joli succès, mais ce n’est pas à l’occasion de cette dernière journée de compétition que les Tuniques Bleues ont compromis leurs chances de prolonger leur bail en P1.