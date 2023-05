Pour éviter une descente en P4, les Trazegniens devaient dans un premier temps s’imposer et espérer un faux pas du barragiste binchois. En vain. Mais l’arrêt de la P3 de Binche pourrait sauver les joueurs locaux. "Normalement, on descend. Mais je sais que Binche n’alignera plus de P3 la saison prochaine. Mais on ne sait pas encore ce que la fédération va décider pour combler la place libre", confie Cosimo Schena, le coach local.

Estinnes 4 - Forchies 1

Pour son premier match en tant que champion, Forchies a trébuché malgré l’ouverture du score de Mathieu Cuypers.

PàC/Buzet 2 - Maurage 3

Après une entame de match catastrophique, les PàCmen ont tenté de revenir au score. La saison prochaine, le club visera une place dans le Top 5. Pour ce faire, les premiers mouvements ont eu lieu. "J’ai enfin signé mon frère Nicolas, ce qui est incroyable. Il y a aussi Lucas Mauro qui vient d’Anderlues et Hugo Focant, notre nouveau gardien qui vient de Ransart puisque je perds le meilleur gardien de la série Matteo Salaris pour Flénu en P1 ", signale Mathieu Huyghebaert, le T1.

Neufvilles 2 - La Buissière 4

En l’emportant à Neufvilles, les gars de Serge Dehon valident leur ticket pour le tour final.

Goutroux 3 - Morlanwelz 1

Toujours invaincu à domicile depuis 27 matches, Goutroux termine la saison en force avant de s’attaquer au tour final. "C’est une saison totalement réussie. Maintenant, place à la cerise sur le gâteau avec le tour final pour boucler la boucle de la meilleure des manières", lance Christophe Barrit, l’entraîneur goutroussien.

Roux 3 - Houdeng 1

Pour rester en P3, Roux devait faire le job. C’est chose faite.

Division 3D

Gerpinnes 1 - Montignies 2

Pour sa dernière à la tête du noyau B du club, Oriani De Santis termine sur une bonne note avant de reprendre le coaching du noyau A en P2.

Erpion 3 - Ransart 1

La défaite ransartoise fait les affaires de Jamioulx.

Boussu-lez-Wal. 0 - Baileux 4

Pour sa dernière à la tête de l’équipe, Pierre Guerit remporte le match à ne pas perdre et évite une culbute au club.

Gosselies 1 - Bouffioulx 2

Les Casseroles bouclent la saison sur une mauvaise note. Il s’agira d’oublier au plus vite cette saison, pour espérer mieux lors du prochain exercice.

Marcinelle 5 - Farciennes 0 (forfait)

En manque de joueurs, les Farciennois ne se sont pas déplacés. Fair-play, Ahmed Gherdaoui a félicité Bouffioulx pour son titre.

Solre-St-Géry 17 - Rance 0

Face à la lanterne rouge, les Solréziens ne devaient pas fauter pour assurer la 5e place au classement. "On fait mieux que l’année passée. Place maintenant au tour final, et on va réunir les conditions pour l’aborder du mieux que possible", prévient Gianni Amico, le T1.

Frasnes 3 - Fleurus 1

Malgré sa victoire, Frasnes devait espérer une victoire de Tertre-Hautrage pour être barragiste. Mais l’équipe culbute directement en P4.

Jamioulx 2 - Jumet 1

Les Jameloviens devaient l’emporter et espérer un faux pas ransartois pour gratter l’ultime place pour le tour final. "On a géré ça en parallèle par téléphone puisque quelqu’un avait été envoyé sur place. Ce fut la grosse ambiance, avec ce but tombé à la 90e", se réjouit Jeremy Lemarque, l’entraîneur local.