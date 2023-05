ALLEUR: Woit 3-0, Minguet M. 4-6 et L. 2-0, Didier 2-6, Decraecker 2-0, Henin 7-8, Martin 6-2.

SPIROU LADIES: Hermans 10-8 (2X3), Fimiani 3-3 (1), Dupire 10-2 (2), Cambioli 22-5 (4), Vandewattyne 2-6, D. Muylaert 4-8.

Même en tournant à six, les visiteuses ont largement dominé leur sujet à Alleur. L’équipe locale a été muselée d’entrée de jeu et n’est jamais parvenue à relever la tête. Pour preuve, notamment, l’incapacité des Liégeoises à trouver la cible à trois points. Tout était dit dès le repos, atteint sur le score de 26-51. Les joueuses de Fabien Muylaert ont conservé leur concentration défensive à la reprise. D’où, en définitive, cet écart plus que cinglant.