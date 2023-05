25-22, 25-19, 11-25, 23-25, 15-6

Pour espérer encore décrocher la troisième place, les filles du président Murari devaient s’imposer à Oudegem puisqu’elles s’étaient inclinées à l’aller sur le score de 2-3. Le premier set fut assez serré. En effet, le jeu était pour le moins égal puisque les Carolos ont poussé Fien Callens à prendre un temps mort à 10-11. Les locales n’ont émergé que dans le money time puisque lors du temps mort de Dimitri Piraux le marquoir affichait encore 20-20 ! La manche s’est conclue sur le score de 25-22. Le deuxième set a rapidement tourné à la catastrophe pour les Carolos. Menées 17-11, les Moncelloises n’ont pourtant rien lâché pour revenir à 20-19. Même chose, elles ont craqué dans le money time. C’est 25-19. Une réaction était donc attendue par les supporters qui se sont déplacés en nombre.

Les Carolos ont plus que bien réagi puisque ce fut rapidement 7-13, 11-23 et pour conclure 11-25. Les filles de Fien Callens ont été prises à la gorge par des Carolos survoltées. La manche d’après se voulait, elle aussi, cruciale. Les Carolos ont très bien démarré mais se sont fait remonter au score passant de 3-8 à 15-18. Heureusement, elles ont su garder la tête froide au bon moment et se sont imposées 23-25. Le dernier set, les Carolos ne suivaient tout simplement plus. Les filles de Dimitri Piraux n’ont donc pas poussé Oudegem au Golden Set et se classent donc quatrièmes de ce championnat. Pour le président, Jean-Pierre Murari, il faut retenir beaucoup de positif: "Les deux premiers sets ne reflétaient pas notre engagement. Ensuite, j’ai retrouvé mon équipe de fin 2022. Malheureusement, les filles étaient cuites durant le tie-break." Les Dauphines finissent donc quatrièmes, européennes et ont donc réussi leur saison !