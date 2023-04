Gerpinnes file en P1 !

À la maison, Thuin voulait terminer la saison sur une bonne note. Face au futur champion, les visités ont réalisé une première période sérieuse. À la pause, c’était 0-0. Mais au retour des vestiaires des fautes sur Dewit et Arcangeli offraient deux penalties aux Gerpinnois. Pasquale en profitait pour inscrire ses 106e et 107e buts de la saison et assurer le titre à ses couleurs. La saison prochaine, Gerpinnes évoluera en P1.