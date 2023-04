Carte jaune: Fiore.

Buts: Dessart (1-0, 9e), Vandewalle (1-1, 21e), Hoyois (2-1, 25e ; 4-1, 54e), Perrot (3-1, 37e), Lupant (5-1, 87e).

MONS: Collette, Beriot, Deworme, Meulemans (77e Vanhoof), Berquemanne (77e Garnier), Hoyois (70e Lupant), Perrot (66e Frere), Mercier, Canet, Dessart, Soupart.

COURCELLES: Gillain, Mereu, Steens, Marchand (55e Dekelver), Fiore, Bastin (55e Allegro), Gianfelice, L. Steens, Vandewalle, Lefebvre, Kemayou (46e Fiore).

S’il y avait bien une évidence à l’issue du match, c’est que les Coqs n’avaient pas brillé au stade Tondreau. Dessart ouvrait la marque pour les Dragons et si Vandewalle parvenait bien à égaliser, le reste n’était que littérature. Les Coqs rentraient au vestiaire menés 3-1 et prenaient encore deux buts au second acte.

Le T1 Courcellois tentait d’expliquer: "Nous n’y étions pas et il n’y a rien à justifier ni à expliquer. Ils se sont montrés plus forts, plus hargneux avec des jeunes joueurs qui en veulent. Physiquement, ils étaient au-dessus de nous avec l’envie de se sauver, de jouer au football. Depuis quelques semaines nous sommes sauvés et il y a, clairement, une démobilisation du noyau. Bref, il est temps que la saison se termine pour chacun pour se relancer pour la suite, avec un nouveau championnat et une équipe à reconstruire à Courcelles."