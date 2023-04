Tabarnak, deux Canadiennes à Tchalou !

Du côté de la centrale, la douceur sera plus de mise même si elle touche 3m30 ! Ugo Blairon nous a livré les secrets de son transfert: "Elle a refusé d’autres clubs avec plus d’argent. C’est un petit bijou à l’attaque. De plus, pour que les caractères soient compatibles, il me fallait quelqu’un comme Dholi ! Elle est tranquille. Voilà, Dholi, c’est la force tranquille !"

Le sens de la communauté

La joueuse, quant à elle, a expliqué qu’il s’agira de sa première expérience professionnelle: "Il s’agit d’une transition pour moi et il fallait que cela se fasse en douceur. La vision du volley d’Ugo Blairon, son amour pour notre sport et sa passion pour le mot “équipe” m’ont convaincue. Il me semble que Tchalou a un certain sens de la communauté et c’est exactement ce que je recherchais."

Il faut savoir que Sydney et Dholi se connaissent. Cela constitue un avantage pour cette dernière: "Sydney est une compétitrice féroce ! Nous avons été adversaires durant trois ans et maintenant nous allons être du même côté du filet et je m’en réjouis. Nous avons déjà travaillé ensemble lors de certains programmes avec l’équipe nationale. Je suis vraiment heureuse !"

Ses objectifs, en rejoignant Tchalou, sont on ne peut plus clairs: "Je veux aider Tchalou à aller aussi loin que possible. J’espère gagner des titres." La joueuse d’1m89 terminera l’interview par ces quelques mots en français: "Allez Tchalou".