Zuzana Sepelova, le nouvel atout slovaque des Thulisiennes

L’attaquante/réceptionneuse du 4 va découvrir la Belgique. SI elle n’a jamais mis les pieds dans notre pays, elle a déjà commencé l’apprentissage du français: "J’ai beaucoup à découvrir car je ne suis jamais venue en Belgique. Je pense que c’est vraiment un magnifique pays. De plus, le club se présente comme étant un club chaleureux avec une atmosphère familiale, j’apprécie cela et j’espère bien en faire partie." Concernant ses objectifs personnels, l’attaquante n’y va pas par quatre chemins: "J’ai toujours eu l’habitude de me fixer de très hauts objectifs. et ce ne sera certainement pas différent ici. Je veux absolument aider le club à atteindre ses objectifs. Je sais que nous allons devoir bosser dur mais je sais aussi que cela en vaudra la peine !"

"Complète"

La jeune femme a tenu à s’adresser aux fans de Tchalou: "Je suis impatiente de découvrir ma nouvelle “famille”. J’espère que nous allons rendre les supporters heureux et qu’ils nous le rendront bien par leur présence ! Je suis super impatiente de commencer l’aventure !"

Pour Ugo Blairon, Zuzana Sepelova représente le digne exemple pour la jeunesse de Tchalou: "Il s’agit d’une joueuse complète, un peu comme Juliette Thévenin. Cette fille est une grande compétitrice et pour elle, gagner, c’est toute sa vie ! C’est de cela dont nous avons besoin pour avancer. Dans le passé, nous avions des gens très enthousiastes mais j’étais peut-être un peu seul avec mon gros caractère de compétiteur. Avec Zuzana, je me suis entouré d’une joueuse qui a la hargne, qui vit pour la victoire et ça, c’est ce que je voulais !"